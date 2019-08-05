Трое молодых петербуржцев пропали при восхождении на Эльбрус

Три жителя Санкт-Петербурга пропали в Кабардино-Балкарии при восхождении на Эльбрус. 41-летняя мать одного из молодых людей обратилась в полицию.
Молодые люди отправились в горное путешествие, единственным средством связи был мобильный телефон. Со 2 августа они перестали выходить на связь, пишет FlashNord.
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