Режиссер сериала "Закон каменных джунглей" погиб в жутком ДТП

В Сети появились подробности гибели режисера "Закона каменных джунглей", и актера Игоря Хомского. Оказывается, во время аварии молодой человек превысил допустимую скорость в два раза.
Как сообщает телеканал РЕН ТВ, перед тем как столкнуться с фурой, Хомский "летел" по магистрали со скоростью не менее 120 км/ч, которая является недопустимой на данном участке дорожного полотна. Это хорошо заметновидно на записи с камер видеонаблюдения.
СМИНа сайте уточнили, что кинематографист не пытался уйти от столкновения. Он вывернул руль лишь в последний момент. По официальной версии, выдвинутой после изучения кадров с места трагедии, Игорь Хомский влетел в бордюр и потерял управление автомобилем. Машина, взятая напрокат в сервисе каршеринга, столкнулась с припаркованным КамАЗом.
Напомним, что авария произошла ранним утром 25 августа в Юрьевском переулке на юго-востоке столицы.
Игорь Хомский – российский режиссеёр и актеёр. Выпускник ВГИКа. Дипломная работа – короткометражный фильм "Очная ставка" – была номинирована на студенческий "Оскар" и входит в двадцатку лучших работ в истории института. Являлся режиссеёром сериала "Закон каменных джунглей".
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