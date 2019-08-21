На юге Москвы безработную ограбили на 1,4 миллиона рублей

На Ясеневой улице в столице неизвестный отобрал у безработной девушки сумку с деньгами и скрылся на автомобиле Mazda. Сумма ущерба составила 1,4 миллиона рублей, сообщает агентство "Москва".
Потерпевшая обратилась в полицию. Возбуждено уголовное дело, личность грабителя устанавливается, сообщает "Москва 24".
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