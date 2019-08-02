В Подмосковье два грабителя выстрелили в продавца из-за ящика вишни

В подмосковном Щелково два грабителя напали на продавца. Злоумышленники пытались похитить ящик вишни. Они выстрелили в мужчину из травматического пистолета.
Продавец получил ранение и обратился за помощью к медикам. Спустя некоторое время он написал заявление в полицию, пишет сайт "Подмосковье сегодня".
Возбуждено уголовное дело о разбое. Преступников уже задержали, им может грозить до 15 лет тюрьмы.
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