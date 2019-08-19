Объявлена эвакуация: на испанских островах начались всепоглощающие пожары

Пламя охватило уже более шести тысяч гектаров леса в провинции Лас-Пальмас. Почти две тысячи человек эвакуированы с острова.
В безопасные районы срочно доставили не только местных жителей, но и туристов. По данным VSE42.ru, спасатели перевезли также домашних животных.
Из-за сильного ветра и жары потушить пожар не удается. Огонь распространяется очень быстро – он уже вплотную подобрался к населенным пунктам, сообщает "ТВ Центр". Более 40 из них эвакуированы.
С огнем борются 700 человек и 16 единиц спецтехники. Тушить пытаются и с воздуха – с помощью противопожарной авиации. На подмогу местным специалистам прибыли коллеги с соседнего острова Тенерифе.
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