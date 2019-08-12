Сильный паводок обрушился на Хабаровский край и Приамурье

Вода в Амуре за сутки поднялась на 13 сантиметров – ее уровень на метр превышает предельно допустимый. По словам спасателей, в зоне паводка оказались почти все дачные участки под Хабаровском. В частности, на островах левобережья затоплено 1350 дач, передает "360".
Кроме того, вода стала заходить на придомовые территории в низких местах города. Несколько домов подтоплены в Хабаровске. По словам синоптиков, последний паводок в регионе ожидается 12-13 августа.
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