Стало известно о массовом отравлении котов в Москве

Жители Москвы заявили в полицию о случаях жестокого обращения с животными. Речь идет о массовом отравлении котов, которое произошло в районе Аэропорт. "Служба участковых инспекторов проверяет факты, указанные в заявлениях. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", – заявили в МВД журналистам из РИА Новости.
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