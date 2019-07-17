Российские туристы устроили драку в аэропорту Греции

В аэропорту Салоник произошла драка с участием российских туристов. Причиной потасовки стала задержка рейса Салоники – Волгоград, передает URA.ru.
В среду, 17 июля, пассажиры больше часа просидели на борту самолета в ожидании взлета лайнера. После этого туристов попросили вернуться в здание аэропорта, где им сообщили о переносе рейса.
Многие возмущенные пассажиры потребовали объяснений от работников воздушной гавани. Один из сотрудников нагрубил туристам, что вылилось в драку. Подробности инцидента уточняются, сообщает Life.ru.
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