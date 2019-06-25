Порошенко забросали дымовыми шашками

Бывший президент Петр Порошенко встретился с жителями города Стрый во Львовской области, однако мероприятие завершилось для него не очень удачно – неизвестные забросали политика дымовыми шашками, передает RT со ссылкой на пресс-службу экс-главы Незалежной.
Представитель Порошенко отметил, что таким образом некто пытался сорвать встречу с избирателями. Атака была произведена в тот момент, когда бывший президент произносил речь о попытках запретить украинскую церковь.
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