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Происшествия

Порошенко забросали дымовыми шашками

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Бывший президент Петр Порошенко встретился с жителями города Стрый во Львовской области, однако мероприятие завершилось для него не очень удачно – неизвестные забросали политика дымовыми шашками, передает RT со ссылкой на пресс-службу экс-главы Незалежной. 

Представитель Порошенко отметил, что таким образом некто пытался сорвать встречу с избирателями. Атака была произведена в тот момент, когда бывший президент произносил речь о попытках запретить украинскую церковь. 

25 июня 2019, 23:08

комментарии

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ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

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Моя благодарность тем, кто показал мне этот чудо-сайт O︂N︂T︂WI︂G︂GSY︂.︂C︂OM︂/OEDYCFX Просто пройдя простой опрос получила почти полугодовую зарплату)) Пользуйтесь, пока еще есть возможность=)
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