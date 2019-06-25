Многодетная мать умерла в нижегородском СИЗО от голода

Многодетная мать скончалась в СИЗо Нижегородской области от голода. Об этом сообщает "Московский комсомолец", отмечая, что инцидент произошел еще в начале мая.
По данным источников издания, женщине был 61 год, у нее остались 10 детей. Содержала она в СИЗО с сентября прошлого года. В то же время, в Следственном комитете по региону отметили, что умершая была ВИЧ-инфицированной, что вызвало осложнения ее состояния.
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