Многодетная мать умерла в нижегородском СИЗО от голода

Многодетная мать скончалась в СИЗо Нижегородской области от голода. Об этом сообщает "Московский комсомолец", отмечая, что инцидент произошел еще в начале мая.

По данным источников издания, женщине был 61 год, у нее остались 10 детей. Содержала она в СИЗО с сентября прошлого года. В то же время, в Следственном комитете по региону отметили, что умершая была ВИЧ-инфицированной, что вызвало осложнения ее состояния.