Попавшую в аварию россиянку не выпускают США

Туристка из России попала в ДТП в США. Ей выставили счет в 20 000 тысяч долларов и не выпускают из страны.
Даша Белая решила отпраздновать день рождения в Штатах. Вместе с подружкой взяли напрокат кабриолет и поехали кататься, после чего попали в ДТП. Девушку спасли, а потом предъявили счет. Из-за долгов Даше отказываются проводить операцию, чтобы она снова смогла ходить. Более того, ее не выпускают из страны, передает Telegram-канал Life Shot.
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