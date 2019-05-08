Сильный ураган в Москве повалил деревья

На юго-востоке столицы мощный ветер повалил несколько деревьев. Движение затруднено по улице Малышева. Информации о пострадавших пока нет, передает Рен ТВ.
Ранее синоптики предупредили о том, что вечером 8 мая в Москву придут сильные дожди и грозы. Согласно прогнозам экспертов, порывы ветра будут достигать до 13-18 метров в секунду.
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