Самолет потерпел крушение в международном аэропорту

В международном аэропорту Мьянмы рухнул самолет бангладешской авиакомпании Biman. Как сообщают зарубежные СМИ, воздушное судно выехало за пределы посадочной полосы, после чего развалилось на три части.
В момент ЧП на борту находилось 28 пассажиров. Информации о пострадавших пока не поступало. Согласно предварительным данным, жертв удалось избежать. На месте происшествия работают экстренные службы, передает РИА Новости.
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