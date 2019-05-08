На Красной площади обнаружено тело полицейского

На Красной площади в Москве обнаружено тело сержанта полиции, сотрудника одного из подразделений ГУ МВД России по городу. Об этом сообщает телеканал "360".
Уточняется, что тело было найдено сегодня ночью с огнестрельным ранением рядом с Историческим музеем. По факту инцидента начала проверка, добавляет "Москва 24". Также известно, что сержант находился на дежурстве, в столичном главке полиции подтвердили факт обнаружения тела.
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