Десятки ТЦ эвакуируют по всей России

В российских регионах массово эвакуируют торговые центры из-за угрозы взрыва. Утром 8 мая в полицию поступили анонимные сообщения о якобы заложенных бомбах. Об этом сообщает RT со ссылкой на РИА "Новости".
Так, эвакуацию проводят в нескольких ТРЦ Владивостока, Красноярска, Тюмени, четырех торговых центрах Кемерово и около 20 торговых объектов и предприятий Екатеринбурга. На местах работает сотрудники следственно-оперативных групп, кинологи, отмечает URA.ru. Пока информация о заложенной взрывчатке ни в одном случае не подтвердилась.
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