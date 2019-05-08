"Евровидение-2019" Скандал с дочкой Алсу на шоу "Голос.Дети" Форум Гороскоп Новости "Дома-2"

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Происшествия

Десятки ТЦ эвакуируют по всей России

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В российских регионах массово эвакуируют торговые центры из-за угрозы взрыва. Утром 8 мая в полицию поступили анонимные сообщения о якобы заложенных бомбах. Об этом сообщает RT со ссылкой на РИА "Новости". 

Так, эвакуацию проводят в нескольких ТРЦ Владивостока, Красноярска, Тюмени, четырех торговых центрах Кемерово и около 20 торговых объектов и предприятий Екатеринбурга. На местах работает сотрудники следственно-оперативных групп, кинологи, отмечает URA.ru. Пока информация о заложенной взрывчатке ни в одном случае не подтвердилась. 


8 мая 2019, 10:23

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