Семь человек стали жертвами схода лавины на Алтае

В районе Южно-Чуйского хребта на Алтае произошел сход снежной лавины. Под снегом оказалась группа туристов, из которых погибли 7 человек. Об этом сообщает телеканал "360".

Как уточнили в МЧС, инцидент произошел 6 мая около 11:00 по местному времени. Лавина накрыла группы туристов их Новосибирска – всего 9 человек. На месте до сих пор работает группа спасателей, СКР начал проверку по факту произошедшего, отмечает RT.