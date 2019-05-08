Семь человек стали жертвами схода лавины на Алтае

В районе Южно-Чуйского хребта на Алтае произошел сход снежной лавины. Под снегом оказалась группа туристов, из которых погибли 7 человек. Об этом сообщает телеканал "360".
Как уточнили в МЧС, инцидент произошел 6 мая около 11:00 по местному времени. Лавина накрыла группы туристов их Новосибирска – всего 9 человек. На месте до сих пор работает группа спасателей, СКР начал проверку по факту произошедшего, отмечает RT.
Женщина ушла из жизни в расцвете сил
Он выступил с речью в новом выпуске "Бесогона"
Она поздравила актрису с опозданием
Пользователи Сети накинулись на певицу
Популярные темы форума
Почему заморозили тему о «победе» дочки Алсу?
Российская писательница обвинила Сталина в блокаде Ленинграда
Что с моим мужчиной ?
Колхозник командует Кремлём.
люди зачем вы мусорный пакет за дверь выставляете?
Беременна от женатого
Трагедия в аэропорту Шереметьево
Юмористическое шоу на НТВ будет вести президент Украины! Путин прекрати!)))
Дети не хотят идти в школу
Алсу защитили от толпы?
почему всё так сложно?
Мне 19 ему 40.
Зачем нужен секс
Хочу густые брови.
Отдай миллион!
У меня страх перед насекомыми.
Мой сын стал много пить
Мужа приворожили
Алсу опозорилась
Не переношу жару
Почему все мужики козлы?
Начинаю свое движение в творчестве
Она хочет замуж, а я не готов.
Как узнать о надёжности проекта?
что будет с интернетом,уйдёт под контроль государства?
Sexy teen photo galleries
Invest in mining cryptocurrency $ 5000 once and get passive income of $ 7000 per month
обед
Стало страшно ездить.
Когда родит Меган Маркл?