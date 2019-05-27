Заключенные подняли бунт и совершили массовый побег из колонии в Одессе

Заключенные Южной исправительной колонии общего режима №51 в Одессе подняли мятеж против руководства и совершили побег. Об этом сообщает Life.ru.
По данным портала, на свободу удалось вырваться около 15 осужденным. Еще около 100 человек забаррикадировались внутри, беспорядки в учреждении продолжаются. Мятежники требуют улучшения условий содержания. По некоторым данным, один сотрудник колонии в ходе бунта погиб, на месте работают полиция и спецназ.
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