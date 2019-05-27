Сын экс-сенатора устроил гонки с полицией и сбил инспектора ДПС

Сын бывшего сенатора от Амурской области Амира Галлямова устроил гонки с полицейскими в Москве. Тимур Галлямов попытался скрыться от инспекторов ГИБДД и в итоге наехал на одного из правоохранителей, сообщат "Москва 24".
Минувшей ночью молодой человек за рулем Toyota Land Cruiser 200 был остановлен на Кутузовском проспекте сотрудниками ДПС. Его попросили предъявить документы. Парень показал права, а затем попытался скрыться от полицейских. Остановившись на светофоре, он совершил наезд на одного из инспекторов. Нарушителя задержали, передает телеканал "360".
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