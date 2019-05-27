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Происшествия

Сын экс-сенатора устроил гонки с полицией и сбил инспектора ДПС

прочитано 387 раз

Сын бывшего сенатора от Амурской области Амира Галлямова устроил гонки с полицейскими в Москве. Тимур Галлямов попытался скрыться от инспекторов ГИБДД и в итоге наехал на одного из правоохранителей, сообщат "Москва 24".

Минувшей ночью молодой человек за рулем Toyota Land Cruiser 200 был остановлен на Кутузовском проспекте сотрудниками ДПС. Его попросили предъявить документы. Парень показал права, а затем попытался скрыться от полицейских. Остановившись на светофоре, он совершил наезд на одного из инспекторов. Нарушителя задержали, передает телеканал "360".

27 мая 2019, 11:38

комментарии

Ответить:

ИЛИ ВОЙДИТЕ ЧЕРЕЗ СОЦСЕТЬ

Гость
Ответить
Ну, если сын сенатора - тады ОЙ!
Гость
Ответить
надо было застрелить на месте за нападение на сотрудника ДПС
1

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