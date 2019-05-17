15 человек спасли из горящей многоэтажки в Москве

На севере Москвы в Тимирязевском районе столицы в одной из многоэтажек произошел пожар. Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу.

Спасателям удалось вывести из горящего дома 15 человек. За полчаса возгорание было локализовано. По предварительным данным, один человек все же пострадал. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы города.