15 человек спасли из горящей многоэтажки в Москве

На севере Москвы в Тимирязевском районе столицы в одной из многоэтажек произошел пожар. Об этом сообщает АГН "Москва" со ссылкой на Центр управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу.
Спасателям удалось вывести из горящего дома 15 человек. За полчаса возгорание было локализовано. По предварительным данным, один человек все же пострадал. Причины и обстоятельства пожара устанавливаются. На месте происшествия продолжают работать оперативные службы города.
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