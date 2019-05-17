Пропавшего полуторагодовалого ребенка нашли в лесу

В США полуторагодовалого ребенка из штата Кентукки нашли в лесу. Предположительно, он оказался на улице, выйдя из дома через заднюю дверь.
Спасатели искали мальчика четыре дня. Работники экстренных служб услышали плач у подножия склона и вытащили малыша с помощью корзины и тросов. Его доставили в травматологический центр, передает телеканал "360".
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