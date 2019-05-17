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Происшествия

Мужчина застрял в кресле кинотеатра и умер

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В британском городе Бирмингеме произошел вопиющий случай. Зритель погиб после просмотра фильма, попав в ловушку в местном кинотеатре.

У 24-летнего мужчины остановилось сердце, когда он пытался найти телефон и ключи. Несчастного придавило подставкой для ног. Освободить его удалось только через 15 минут. К этому моменту молодой человек был уже мертв, передает телеканал "360".

17 мая 2019, 09:24

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