У метро в Петербурге неизвестный изрезал парня ножом

В Санкт-Петербурге неизвестный с ножом напал на 20-летнего парня у станции метро "Комендантский проспект", сообщает портал FlashNord. Со слов пострадавшего, между ними произошел словесный конфликт, после которого оппонент несколько раз ударил его ножом.
Полиция возбудила уголовное дело. В нападении подозревают приезжего из Приморского края.
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