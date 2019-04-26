В Подмосковье машина насмерть сбила чемпиона по плаванию

В Мытищах автомобиль насмерть сбил чемпиона Европы по плаванию среди инвалидов Александра Меркелова. По словам очевидцев, мужчина шел на работу по пешеходному переходу, когда на него наехала машина.
От полученных травм спортсмен скончался на месте. Мать Александра Меркелова уточнила, что виновник аварии не хочет признавать свою вину, сообщает Ura.ru. Женщина собирается оспаривать это заявление в суде.
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