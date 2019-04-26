На Шри-Ланке прогремели три новых взрыва

Три взрыва прогремели на острове Шри-Ланка в городе Калмунай. Подробности происшествия устанавливаются, передает РИА Новости.
Напомним, 21 апреля во время празднования Пасхи по всей стране произошли восемь взрывов. Точное число жертв пока остается неизвестным. Ранее местные власти сообщили, что около 260 человек погибли, более 500 пострадали. Дипломат Мария Захарова подтвердила, что россиян среди пострадавших нет.
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