В Москве загорелся университет нефти и газа

В Москве загорелся расположенный на Ленинском проспекте корпус Российского государственного университета нефти и газа. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.
"Из окон на седьмом этаже валит густой дым", – говорится в сообщении канала. По предварительным данным, из здания эвакуировали две тысячи человек. На месте работают экстренные службы, спасатели пытаются ликвидировать открытое горение. Площадь и причины пожара не уточняются. Данных о погибших и пострадавших также нет.
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