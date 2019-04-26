На Шри-Ланке прошли задержания причастных к терактам

Правоохранители Шри-Ланки в ночь на пятницу провели спецоперацию по задержанию подозреваемых в причастности к серии терактов в прошлое воскресенье. Об этом сообщает "Москва 24" со ссылкой на Ada Derana.
Под стражу взяты шесть человек. Уточняется, что они пытались выдать себя за бизнесменов. Напомним, в минувшие выходные в стране прошла крупнейшая в истории серия терактов. Взрывы прогремели в храмах, отелях, в зоопарке и жилом комплексе в пригороде Коломбо. Пострадали более 500 человек. Погибли 359 человек, в том числе 40 иностранцев.
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