Режиссера фильма "Двойной форсаж" увезли в больницу с инсультом

Американский режиссер Джон Синглтон был экстренно госпитализирован с инсультом. Кинодеятель находится под пристальным наблюдением врачей, передает телеканал "360". Близкие 51-летнего режиссера сообщили, что ему внезапно стало плохо, после чего была вызвана бригада медиков.
Напомним, что Джон Синглтон стал известным благодаря фильму "Двойной форсаж". Также он работал над клипом на композицию Remember the time известного американского певца Майкла Джексона.
Телеведущая расстроилась
На округлившиеся формы артистки обратили внимание поклонники
Герцогиня произвела на свет наследника
Стало известно об улучшении самочувствия писателя
Популярные темы форума
Секс за деньги
Почему все говорят,что у нас плохой менталитет?
Хитрые нынче мужики пошли!!!!!!!!!
Как думаете: убила старуха Диану?
Может ли мужчина ударить
Сплю с несовершеннолетней
Религия - наркотик для рабов.
Разница должна быть не меньше 7 лет
Отшила лучшего друга
хочу вежлевого мужа,где взять?
Алкаши
Лабода вам нравится?
почти не возможно найти работу!
Кто по вашему эти люди,которые рыбаки,сидят на рыбалке,ни где не работает ,круглосуточно?
Высоцкий
я не хочу воспитывать мужчину,в браке!И общаться с чужим тоже не хочу,я хочу готового парня!
От чего у Нерона (римский император ),была болезнь души?Наследственность?
Завидую Маркл Меган,я тоже хочу такого вежлевого мужа себе.
Секс
Свекровь телец,муж телец,жена близнец ,что будет?
Как встретить любовь сидя дома?
Замужество - больная тема
Нотр-Дам
Как удержать мужчину?
Кто был доктор Айболит по национальности?
Комплексует что нет машины
Ефремов
Телец и близнец -брак получается или нет?
Никогда не делайте отбеливание зубов
Лопырева родила от чужого мужа,это нормально???