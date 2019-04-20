В центре Кабула террористы устроили атаку

Вблизи Министерства коммуникаций и информационных технологий Афганистана в центре Кабула произошел взрыв, после которого на здание напали вооруженные боевики, передает RT. Сообщается о шести пострадавших в результате ЧП. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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