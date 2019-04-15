Пьяная женщина сожгла дом с детьми после ссоры с мужем

В Забайкальском крае пьяная 28-летняя мать двоих детей подожгла свой дом вместе с малышами, поссорившись с мужем. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на пресс-службу Следственного комитета России.
Женщина облила стены и пол бензином, подожгла и вышла. В огне погиб четырехлетний сын злоумышленницы, его двухлетнюю сестру спасли соседи. Малышка находится в больнице.
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