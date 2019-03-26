Перешедшему дорогу Порошенко политику прислали бомбу
Экс-министр обороны Анатолий Гриценко заявил, что полиция проверяет информацию о минировании офиса его штаба в Киеве. Самого кандидата там нет, он – в Днепре. "К нам в партийный офис приехал наряд патрульной полиции, а также следственная группа. Полиция эвакуировала людей из дома и ждет оперативную группу с кинологами для проверки здания", - написал Гриценко на своей странице в Facebook.
Анатолий Гриценко возглавляет оппозиционную партию "Гражданская позиция". С 2005 до конца 2007 годов он возглавлял Министерство обороны Украины, затем избрался в Верховную раду. На посту главы военного ведомства поддерживал идею вступления страны в НАТО.
Политик уже принимал участие в президентских выборах. В 2010 году он занял девятое место, набрав 1,2% голосов избирателей; четырьмя годами позже улучшил свой результат, заручившись поддержкой 5,48% голосов пришедших на выборы (в 2014 году Гриценко занял четвертое место).
Сейчас в рейтингах кандидатов на высший пост в стране экс-министр обороны находится на пятом месте, за него готовы отдать голоса около 7% избирателей. Четвертую позицию занимает Юрий Бойко (9%).
В первой тройке – актер Владимир Зеленский (30%), действующий президент Петр Порошенко (16%) и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (14%). Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них примут участие 39 кандидатов.
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