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Происшествия

Перешедшему дорогу Порошенко политику прислали бомбу

Петр Порошенко. Фото: www.globallookpress.com
В центре Киева наблюдается скопление полиции и сотрудников спецслужб. Кандидат в президенты Украины заявил, что его офис заминировали.
прочитано 338 раз

Экс-министр обороны Анатолий Гриценко заявил, что полиция проверяет информацию о минировании офиса его штаба в Киеве. Самого кандидата там нет, он – в Днепре. "К нам в партийный офис приехал наряд патрульной полиции, а также следственная группа. Полиция эвакуировала людей из дома и ждет оперативную группу с кинологами для проверки здания", - написал Гриценко на своей странице в Facebook.

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Петр Алексеевич Порошенко

Петр Алексеевич Порошенко Президент Украины

Анатолий Гриценко возглавляет оппозиционную партию "Гражданская позиция". С 2005 до конца 2007 годов он возглавлял Министерство обороны Украины, затем избрался в Верховную раду. На посту главы военного ведомства поддерживал идею вступления страны в НАТО.

Политик уже принимал участие в президентских выборах. В 2010 году он занял девятое место, набрав 1,2% голосов избирателей; четырьмя годами позже улучшил свой результат, заручившись поддержкой 5,48% голосов пришедших на выборы (в 2014 году Гриценко занял четвертое место).

Анатолий Гриценко. Фото: commons.wikimedia.org (CC BY-SA 2.5)

Сейчас в рейтингах кандидатов на высший пост в стране экс-министр обороны находится на пятом месте, за него готовы отдать голоса около 7% избирателей. Четвертую позицию занимает Юрий Бойко (9%).

В первой тройке – актер Владимир Зеленский (30%), действующий президент Петр Порошенко (16%) и лидер партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко (14%). Президентские выборы пройдут на Украине 31 марта, в них примут участие 39 кандидатов.


Автор: Александр Комаров26 марта 2019, 16:37
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