Объявлено о дерзком похищении Порошенко
Россия перестала замалчивать и стесняться того, что ее спецслужбы работают на Украине и это большой плюс. Так прокомментировал Долгов заявления высокопоставленного офицера СБУ Василия Прозорова, который накануне рассказал много интересного о работе украинских силовиков и разведчиков.
"Насколько я понимаю, СБУшник перешел не на сторону ДНР/ЛНР, а на сторону России и открыто признался, что четыре года выполнял задания российских спецслужб", – пишет Долгов у себя в Facebook. Политтехнолог уверен в том, что Россия будет бороться за Украину.
"Наша земля. Наша сфера интересов. Американцы вон везде работают, всюду ездят, встречаются, финансируют – и как с гуся вода. А некоторые наши внешнеполитические стратеги до сих пор шифруются", – отмечает эксперт.
Сколько там еще наших агентов? На самых разных уровнях? А? Тридцать миллионов человек? Вполне может быть. Захотим – и завтра по щелчку наши люди в окружении Порошенко вывезут его в Донецк, например.
Долгов замечает, что политика России на украинском направлении явно меняется. "Долго запрягали, пора уже ехать" – резюмирует политтехнолог.
Между тем Петру Порошенко и без российских спецслужб скоро придется нелегко: посадит его хотят на Украине и даже в США. Бывшие соратники президента (Юлия Тимошенко и другие) пишут заявления в прокуратуру с требованием привлечь главу государства за готовящиеся фальсификации выборов 31 марта. А за океаном спецпрокурор Мюллер выяснил, что Порошенко и его команда вмешивались в ход президентских выборов 2016 года.
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