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Происшествия

Как карточный домик: обрушение здания в Стамбуле попало на видео

Кадр youtube.com
Камеры наблюдения засняли момент обрушения шестиэтажного здания в районе Малтепе в Стамбуле.
прочитано 217 раз

Шестиэтажное здание сложилось как карточный домик. Турецкие власти ранее сообщали, что под завалами могут находиться десятки жильцов.

По последним данным, число погибших при обрушении здания выросло до двух. Еще шесть человек ранены, передает Life.ru. На месте работают спасатели. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. По данным местных СМИ, обрушению дома предшествовал взрыв.

Автор: Андрей Евлампиев6 февраля 2019, 21:51

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