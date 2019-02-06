Как карточный домик: обрушение здания в Стамбуле попало на видео
Шестиэтажное здание сложилось как карточный домик. Турецкие власти ранее сообщали, что под завалами могут находиться десятки жильцов.
По последним данным, число погибших при обрушении здания выросло до двух. Еще шесть человек ранены, передает Life.ru. На месте работают спасатели. Обстоятельства и причины произошедшего устанавливаются. По данным местных СМИ, обрушению дома предшествовал взрыв.
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