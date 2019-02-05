Посетитель угрожает взорвать храм Илии Пророка в центре Москвы

Вечером 5 февраля в храм Илии Пророка Обыденного на Обыденском переулке в центре Москвы вошел мужчина и стал кричать, что взорвет бомбу, передает "Вечерняя Москва". На место были отправлены экстренные службы. По факту произошедшего проводится проверка.