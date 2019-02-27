Пакистан сбил два военных самолета Индии

ВВС Пакистана сбили два военных самолета Индии, которые нарушили воздушное пространство страны, передает телеканал "360". Подробности уточняются.
По предварительным данным, один из самолетов упал на территории Азад Кашмира, другой – в районе линии контроля. Сообщается о двух погибших и одном пленном пилотах.
Она назвала украинцев обманщиками
Шоумен спросонья едва нашел супругу
Спортсмену посоветовали и самому выступать одетым
Могут ли Игорю Малашенко провести посмертную экспертизу
Популярные темы форума
Не мужик, а мямля
Можно ли резко бросать курить?
Влюбилась в альфонса
Приятельница умирает от онкологии.
Захарова похоронили как бомжа
Вы бы пошли в "Дом-2" за миллион долларов?
Верите ли вы народную медицину?
Мы не спим уже 4 месяца
Путин и Зверев уронили себя принятием законов
Посоветуйте что-нибудь почитать
Не противно спать с женатым?
"Красота требует денег" Согласны?
Глупая-красивая, умная-страшная?
Народ травит дочь Пескова
Резко перестали общаться
Подруга меня во всем копирует
Терпеть не может моих подруг
Вы все еще любите мужа?
С кем бы из знаменитостей вы бы...
Говорит если брошу его, он себя убьет
Импотент в 40 лет..
Вы осуждаете Лопыреву или нет?
Не есть после шести эффективно?
Тельцы очень странный знак зодиака
Подруга подарила мужу стриптизершу
Подруга спит с двумя
Бесит ее парень!!
Боня заткнула дочку в эфире
Пропадает интерес после секса
Встречаются ли настоящие друзья после универа?