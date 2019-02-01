Звезда фильма "Пролетая над гнездом кукушки" умерла в одиночестве

Американская актриса Луиза Мориц скончалась в хосписе в возрасте 72 лет. По предварительным данным, причиной смерти стала остановка сердца.
Незадолго до кончины Мориц упала и получила травму, сообщает USA Today. Напомним, что актриса получила широкую известность благодаря роли проститутки Роуз в фильме "Пролетая над гнездом кукушки".
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