Жуткая находка: экскаваторщик нашел скелет ребенка на дороге

Водитель экскаватора во время проведения работа на федеральной трассе Р-21 "Кола" обнаружил под землей скелет ребенка. Детские кости пролежали на глубине двух метров около 70 лет, сообщает телеканал "Царьград".
Исследователи, прибывшие на место обнаружения, предположили, что останки принадлежали ребенку, который погиб в возрасте от 8 до 10 лет. Примечательно, что он был захоронен в годы Великой Отечественной войны. Останки отвезли в морг Кировска.
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