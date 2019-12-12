Под Москвой обнаружили тело мужчины с простреленной головой

В городском округе Домодедово найдено тело мужчины с простреленной головой. Труп обнаружили в машине на дороге недалеко от деревни Яковлевское.
Возбуждено уголовное дело. В ближайшее время будут проведены судебно-медицинские экспертизы, сообщает сайт "Подмосковье сегодня".
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