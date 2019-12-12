В Новой Москве автомобиль насмерть сбил женщину

В Новой Москве автомобиль сбил женщину, которая шла по пешеходному переходу. В результате аварии она получила серьезные травмы и позднее скончалась.
По данным телеканала "360", виновник аварии был трезв, но не заметил женщину. Правоохранители устанавливают обстоятельства трагедии.
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