На севере Москвы двое грабителей до смерти забили мужчину

На севере столицы двое мужчин жестоко избили и ограбили официанта. От полученных травм пострадавший скончался, передает "Вечерняя Москва".
По предварительным данным, во вторник, 10 декабря, злоумышленники напали на москвича, несколько раз ударили его по голове, после чего забрали рюкзак с деньгами и личными вещами. Полицейским удалось задержать правонарушителей. Возбуждено уголовное дело.
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