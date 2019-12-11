В частном особняке под Москвой обнаружили подпольное казино

В Одинцовском районе Московской области правоохранители обнаружили подпольное казино. Игорное заведение находилось в одном из частных особняков в деревне Раздоры.
Как сообщает сайт "Подмосковье сегодня", казино работало преимущественно в ночные часы. Попасть туда могли только постоянные клиенты. О предстоящих турнирах игроки узнавали из закрытых групп в мессенджерах.
В момент появления полиции в помещении находились игроки, администратор и охранник. При обыске стражи порядка изъяли счетные машинки, колоды карт, игровые фишки и деньги.
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