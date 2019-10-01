В Москве двух мужчин ранили ножом из-за девушек

На северо-востоке Москвы двух мужчин ранили ножом в драке. По данным СМИ, конфликт произошел из-за девушек.
Прибывшие на место ЧП полицейские обнаружили пострадавших с колото-резаными ранениями. Пострадавших отправили в реанимацию. Правоохранители начали розыск злоумышленников, пишет "Вечерняя Москва".
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