Следователь умер в реанимации после атаки с ножом

Пострадавший во время нападения неизвестного в здании центрального аппарата СКР следователь скончался от полученных ранений. Об этом сообщает телеканал "360" со ссылкой на источник.
По данным канала, мужчина так и не пришел в сознание. Он получил ножевое ранение в сердце. Задетыми оказались крупные сосуды. Нападение произошло, по данным источников, когда представитель ведомства находился у проходной в Техническом переулке и исполнял свои служебные обязанности. Нападавший задержан, с ним работают следователи, отмечает "Москва 24".
Популярные темы форума
Имя для мальчика с окончанием -слав
Ей 45 мне 20
Что надо курить, чтобы считать Питер самым красивым городом?
Первый opгaзм
Не " выметать ссор из избы "
Русская и африканец
Самый сексуальный мужской голос?
Ищу восточную невесту желательно китаянку или кореянку.
Дети это кошмар
Секонд Хэнд