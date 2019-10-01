Сотрудника СКР ударили ножом во время приема граждан в Москве

Неизвестный напал на полковника Владислава Капустина во время приема граждан в здании центрального аппарата Следственного комитета в Москве. Силовик тяжело ранен в сердце, передает телеграм-канал Baza.
Неизвестный задержан. По некоторым данным, мужчина ведет себя неадекватно, с ним работают следователи. Мотивы нападавшего не озвучиваются. Официального комментария от ведомства пока не поступало.
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