В Москве нашли мертвую женщину с пробитой головой

На углу дома №10 по улице Новаторов недалеко от Воронцовского парка на юго-западе Москвы было обнаружено тело женщины с пробитой головой, передает телеканал "360". Документов при погибшей не было. Обстоятельства произошедшего устанавливаются.
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