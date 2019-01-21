В Москве ограбили девушку-подростка

Полиция проводит проверку по факту ограбления девочки-подростка возле торгового центра "Атриум" в центре Москвы, передает сетевое издание m24.ru. Сообщается, что потерпевшая распивала спиртные напитки в туалете ТЦ с незнакомками 17-19 лет. После закрытия "Атриума", вся компания вышла на улицу, где и произошло ограбление. У девушки отобрали сумку, в которой находились два iPhone. Точная сумма причиненного ущерба устанавливается. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.
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