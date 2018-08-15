ЧП в московском метро попало на видео

В Сети появилась запись, на которой видно, что во время прибытия поезда на станцию "Автозаводская" Замоскворецкой линии Московского метрополитена возникает яркая вспышка. После этого платформу заволакивает дымом, передает телеканал "360". Отметим, в пресс-службе столичной подземки опровергли информацию о возгорании на станции. Сообщается, что произошло техническое повреждение контактного рельса, из-за чего было приостановлено движение поездов. Прибывшие на место спасатели возгорания не зафиксировали.