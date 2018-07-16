Мощный взрыв в Москве обрушил здание

Взрыв
прогремел на северо-западе Москвы, в автосервисе. Как сообщает Life.ru, сдетонировали баллоны с газом.
Взрыв был такой силы, что перекрытия здания обрушились. Пострадали 11 человек.
В результате ЧП возник пожар. Прибывшие на место сотрудники ликвидировали 50 метров возгорания.
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