В Москве спасли придавленную кроватью женщину

В столичном районе Отрадное случилось ЧП. Местную жительницу придавило кроватью.
О происшествии первыми узнали соседи: они услышали жуткие крики и вызвали сотрудников МЧС. Спасатели проникли в квартиру через окно и освободили москвичку из плена. По факту инцидента проводится проверка, передает телеканал "360".
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