Больные раком россияне остались без лекарств

В Подмосковье грузчики украли партию дорогостоящих лекарств от рака. В качестве бонуса рабочие прихватили редчайший препарат, который поставляется в Россию по специальному запросу.

В одном из фармацевтических складов, расположенных в под Москвой, обнаружили пропажу порядка 80 упаковок недешевых онкологических средств. Вычислить злоумышленников не составило большого труда – ими оказались грузчики, трудящиеся на этом складе. В общей сложности рабочие похитили медикаментов на 19 миллионов рублей, сообщает telegram-канал Mash. К моменту задержания злоумышленники успели продать наворованное неизвестному лицу за полтора миллиона рублей.

Также сообщается, что в числе похищенных лекарств оказался редкий препарат "Виндакель", в котором нуждаются больные тяжелой формой полинейропатии. Упаковка этого лекарства стоит от 930 до 990 тысяч рублей. "Виндакель" показан для лечения транстиретинового амилоидоза у взрослых с клинически выраженной полинейропатией с целью задержки развития нарушений в периферических нервах. В России в этом препарате нуждаются чуть менее десяти человек. Именно это лекарство позволяет больным прожить еще несколько лет.

По данным Российского онкологического научного центра им. Блохина, 500 000 россиян каждый год заболевают раком, при этом умирают более 300 000 человек. Выходит, что ежедневно в нашей стране умирает почти 1000 больных раком. По данным за 2014 год, во всем мире от злокачественных новообразований умирают не менее 8 миллионов человек, что составляет 13% от всего количества смертей. При этом 70% от всей мировой онкологической смертности приходится на страны со средним и низким уровнем достатка, к которым относится и Россия.