На всех московских вокзалах идет эвакуация из-за сообщения о минировании

В России произошел очередной случай телефонного терроризма. Злоумышленники позвонили и сообщили о минировании вокзалов, пишет "Реальное время".
Стоит отметить, что официального подтверждения очередному акту телефонного терроризма пока нет. В предыдущих случаях сообщалось, что подобные звонки совершаются с территории Украины, передает newizv.ru.
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